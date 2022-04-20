Челябинский губернатор выплатит деньги ветеранам войны

Единовременная выплата составит 15 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Ветераны Великой Отечественной войны в Челябинской области получат единовременную выплату в честь 77-й годовщины победы. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU в пресс-службы главы региона.

«Принято решение о единовременной денежной выплате в размере 15 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей и южноуральцам, награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“. Выплаты будут предоставляться в беззаявительном порядке, то есть людям обращаться за их получением не нужно», — передает слова Текслера его пресс-служба.

Губернатор добавил, что к 9 мая ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам ветеранов будут направлены именные поздравления. Однако, Текслер попросил не ограничиваться только поздравлениями, а узнать, в какой помощи нуждаются люди.

Текслер также обратился к главам городов и районов области. Губернатор поставил задачу организовать проведение праздника на достойном уровне.