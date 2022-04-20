20 апреля 2022

Легендарный свердловский силовик возглавил совет ветеранов МВД

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День милиции в ккт
Николай Овчинников стал главой совета ветеранов МВД Фото:

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назначил генерал-полковника из Свердловской области Николая Овчинникова врио председателя Совета ветеранов органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Николай Овчинников единогласно избран на должность временно исполняющего обязанности председателя Совета», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ведомства. Соответствующее назначение он получил на внеочередном заседании.

Овчинников начинал работу в полиции Екатеринбурга на должности оперуполномоченного, а позднее стал начальником УМВД Екатеринбурга. Затем его перевели в Москву, где он стал депутатом Госдумы. Овчинников получал государственные награды, которыми отмечались его успехи по службе.

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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назначил генерал-полковника из Свердловской области Николая Овчинникова врио председателя Совета ветеранов органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. «Николай Овчинников единогласно избран на должность временно исполняющего обязанности председателя Совета», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте ведомства. Соответствующее назначение он получил на внеочередном заседании. Овчинников начинал работу в полиции Екатеринбурга на должности оперуполномоченного, а позднее стал начальником УМВД Екатеринбурга. Затем его перевели в Москву, где он стал депутатом Госдумы. Овчинников получал государственные награды, которыми отмечались его успехи по службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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