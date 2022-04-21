СМИ: Дерипаска лишится паспорта Кипра

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра после попадания в санкционный список Евросоюза Фото:
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Российского миллиардера Олега Дерипаску лишат кипрского паспорта. Соответствующее решение принял Совет министров острова. Кроме того, гражданство Кипра отберут у бизнесмена Григория Березкина, владельца группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева и сестры миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

«На основании вчерашнего решения Совмина начинается процесс лишения кипрского гражданства Григория Березкина, Олега Дерипаски, Игоря Кесаева и Гульбахор Исмаиловой», — сообщает кипрская газета «Филелефтерос». Издание уточняет, что гражданство Кипра бизнесмены получили, воспользовавшись инвестиционной программой.

Отозвать «золотые паспорта» у олигархов островные власти решили из-за того, что бизнесмены попали в санкционный список Евросоюза. Кроме того, гражданство теряют и члены семей предпринимателей. Всего на иждивении у Дерипаски, Березкина, Кесаева и Исмаиоловой находится 11 человек.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ограничения направлены не против конкретных представителей власти, а бьют по всем гражданам, и Россию пытаются просто «отменить», напоминает «Национальная служба новостей».

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Российского миллиардера Олега Дерипаску лишат кипрского паспорта. Соответствующее решение принял Совет министров острова. Кроме того, гражданство Кипра отберут у бизнесмена Григория Березкина, владельца группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева и сестры миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. «На основании вчерашнего решения Совмина начинается процесс лишения кипрского гражданства Григория Березкина, Олега Дерипаски, Игоря Кесаева и Гульбахор Исмаиловой», — сообщает кипрская газета «Филелефтерос». Издание уточняет, что гражданство Кипра бизнесмены получили, воспользовавшись инвестиционной программой. Отозвать «золотые паспорта» у олигархов островные власти решили из-за того, что бизнесмены попали в санкционный список Евросоюза. Кроме того, гражданство теряют и члены семей предпринимателей. Всего на иждивении у Дерипаски, Березкина, Кесаева и Исмаиоловой находится 11 человек. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ограничения направлены не против конкретных представителей власти, а бьют по всем гражданам, и Россию пытаются просто «отменить», напоминает «Национальная служба новостей».
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