Экс-полицейский из Сургута осужден за разглашение гостайны

Бывший сотрудник раскрыл тайну знакомому, чтобы показать свою значимость и осведомленность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший полицейский из Сургута Владимир Писковацков отправится в колонию на год за разглашение государственной тайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

«Суд ХМАО признал виновным бывшего сотрудника полиции в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать должность в органах госвласти или местного самоуправления на 2 года», — рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, Писковацков раскрыл сведения являющиеся гостайной своему знакомому в ходе беседы, желая показать свою значимость и осведомленность в сведениях ограниченного характера. Преступление было выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий региональным управлением ФСБ России по Тюменской области. Сообщается, что он полностью признал вину.

Ранее URA.RU сообщало, что прослушка уральских VIP закончилась делом о гостайне. Виновным был признан сотрудник «отдела прослушки», имеющий награду от президента.