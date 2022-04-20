20 апреля 2022
19 апреля 2022

Экс-полицейский из Сургута осужден за разглашение гостайны

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция
Бывший сотрудник раскрыл тайну знакомому, чтобы показать свою значимость и осведомленность Фото:

Бывший полицейский из Сургута Владимир Писковацков отправится в колонию на год за разглашение государственной тайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ.

«Суд ХМАО признал виновным бывшего сотрудника полиции в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать должность в органах госвласти или местного самоуправления на 2 года», — рассказали в пресс-службе.

По данным следствия, Писковацков раскрыл сведения являющиеся гостайной своему знакомому в ходе беседы, желая показать свою значимость и осведомленность в сведениях ограниченного характера. Преступление было выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий региональным управлением ФСБ России по Тюменской области. Сообщается, что он полностью признал вину.

Ранее URA.RU сообщало, что прослушка уральских VIP закончилась делом о гостайне. Виновным был признан сотрудник «отдела прослушки», имеющий награду от президента.

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Бывший полицейский из Сургута Владимир Писковацков отправится в колонию на год за разглашение государственной тайны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ. «Суд ХМАО признал виновным бывшего сотрудника полиции в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать должность в органах госвласти или местного самоуправления на 2 года», — рассказали в пресс-службе. По данным следствия, Писковацков раскрыл сведения являющиеся гостайной своему знакомому в ходе беседы, желая показать свою значимость и осведомленность в сведениях ограниченного характера. Преступление было выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий региональным управлением ФСБ России по Тюменской области. Сообщается, что он полностью признал вину. Ранее URA.RU сообщало, что прослушка уральских VIP закончилась делом о гостайне. Виновным был признан сотрудник «отдела прослушки», имеющий награду от президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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