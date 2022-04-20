20 апреля 2022

Тина Канделаки приедет в Екатеринбург на битву с Марией Захаровой

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2015: Тина Канделаки. Екатеринбург, канделаки тина, портрет
Медиа-менеджер будет участвовать в «Битве ораторов» Фото:

В Екатеринбурге на битву ораторов приедут официальный представитель МИД России Мария Захарова и медиа-менеджер Тина Канделаки. Они проведут мастер-классы, сообщил URA.RU организатор мероприятия Табриз Шахиди.

«Впервые в Екатеринбурге! Не упустите возможность стать частью революционного события: две самые авторитетные женщины российского бизнеса, журналистики и политики поделятся железными аргументами по самым актуальным темам», — говорится в описании к мероприятию, организатором которого является event-агентство Табриза Шахиди.

Битва ораторов состоится 21 мая на концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Попасть на мероприятие смогут владельцы пригласительных билетов.

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В Екатеринбурге на битву ораторов приедут официальный представитель МИД России Мария Захарова и медиа-менеджер Тина Канделаки. Они проведут мастер-классы, сообщил URA.RU организатор мероприятия Табриз Шахиди. «Впервые в Екатеринбурге! Не упустите возможность стать частью революционного события: две самые авторитетные женщины российского бизнеса, журналистики и политики поделятся железными аргументами по самым актуальным темам», — говорится в описании к мероприятию, организатором которого является event-агентство Табриза Шахиди. Битва ораторов состоится 21 мая на концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Попасть на мероприятие смогут владельцы пригласительных билетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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