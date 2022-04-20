Тина Канделаки приедет в Екатеринбург на битву с Марией Захаровой

Медиа-менеджер будет участвовать в «Битве ораторов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на битву ораторов приедут официальный представитель МИД России Мария Захарова и медиа-менеджер Тина Канделаки. Они проведут мастер-классы, сообщил URA.RU организатор мероприятия Табриз Шахиди.

«Впервые в Екатеринбурге! Не упустите возможность стать частью революционного события: две самые авторитетные женщины российского бизнеса, журналистики и политики поделятся железными аргументами по самым актуальным темам», — говорится в описании к мероприятию, организатором которого является event-агентство Табриза Шахиди.

Битва ораторов состоится 21 мая на концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Попасть на мероприятие смогут владельцы пригласительных билетов.