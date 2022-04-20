Свердловчанину, убившему младенца за плач, вынесли приговор

Приговор Давыдову вынесли 21 апреля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Туринска (Свердловская область) Сергея Давыдова, который насмерть забил двухмесячного младенца, раздражавшего его своим плачем, отправили в колонию на 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится пресс-службы, опубликованном в официальном telegram-канале суда. После выхода из колонии свобода Давыдова будет ограничена еще два года.

Мужчина просил суд о снисхождении, уверяя, что не собирался убивать младенца, а старался успокоить его. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что Давыдов частично признал вину.

Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что в апреле 2021 года, будучи пьяным, набросился с кулаками на двухмесячного ребенка, который разозлил его своим плачем. Матери в момент трагедии дома не было, а когда она вернулась, увидела, что младенец дышит с трудом. Ребенка доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что мать ребенка вызвала полицию сразу после инцидента. «Долго рассказывать байки сыщикам подозреваемый не стал, дал признательные показания, мотивировав свой дикий поступок тем, что он не смог смириться с мыслью, что сын его не слушался и продолжал душераздирающе кричать», — уточнил Горелых.

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