Зеленский готов обменять засевших в Мариуполе боевиков на россиян

20 апреля 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинских националистов на российских военных. Об этом он заявил на пресс-конференции, выступая после визита президента Европейского совета Шарля Мишеля. «Мы готовы к разным форматам обмена наших людей [находящихся в Мариуполе] на российских людей, российских военных», — заявил Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил обменять Владимира Зеленского на боевиков, которые засели на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. России уже удалось обменять у Украины четверых тяжелораненых солдат. В Россию вернулись 32 дальнобойщика, которые ранее удерживались украинской стороной. На Украине проходит спецоперация, которая началась с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация, а не оккупация. Он отметил, что приоритетом армии РФ является исключение жертв среди мирных граждан и нанесение ударов по военной инфраструктуре. На данный момент на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе скрываются в основном представители националистических батальонов Украины, а также иностранные наемники. Вся остальная территория Мариуполя зачищена. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что чеченские силовики помиловали националистов, сдавшихся в плен. По его словам, работа по зачистке промзоны Мариуполя от боевиков нацбатов не прекращается.