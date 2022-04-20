В отдаленном селе ЯНАО будут выращивать клубнику

Совхоз «Пуровский» обеспечивает жителей Самбурга свежими продуктами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В отдаленном селе Пуровского района ЯНАО Самбург планируют выращивать клубнику. Об этом сообщает пресс-служба района в социальных сетях.

«Совхоз „Пуровский“ ежегодно обеспечивает жителей отдаленного села огурцами, помидорами, луком, укропом, петрушкой и различными видами салата. В этом году планы по сбору урожая не снижают. Кроме того, планируют пойти на эксперимент по выращиванию местной клубники», — говорится в сообщении.

В Самбурге летом и осенью собирают до 2,5 тонн урожая овощей и зелени. Такого количества хватает, чтобы полностью обеспечить жителей села свежими продуктами.

Ранее URA.RU сообщало, что фермер из Нового Уренгоя испытывает разные сорта овощных культур, которые смогут расти в условиях ЯНАО. Помимо клубники, предприниматель выводил картошку разных сортов, кабачки и перцы.