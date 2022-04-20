20 апреля 2022

В отдаленном селе ЯНАО будут выращивать клубнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, клубника
Совхоз «Пуровский» обеспечивает жителей Самбурга свежими продуктами Фото:

В отдаленном селе Пуровского района ЯНАО Самбург планируют выращивать клубнику. Об этом сообщает пресс-служба района в социальных сетях.

«Совхоз „Пуровский“ ежегодно обеспечивает жителей отдаленного села огурцами, помидорами, луком, укропом, петрушкой и различными видами салата. В этом году планы по сбору урожая не снижают. Кроме того, планируют пойти на эксперимент по выращиванию местной клубники», — говорится в сообщении.

В Самбурге летом и осенью собирают до 2,5 тонн урожая овощей и зелени. Такого количества хватает, чтобы полностью обеспечить жителей села свежими продуктами.

Ранее URA.RU сообщало, что фермер из Нового Уренгоя испытывает разные сорта овощных культур, которые смогут расти в условиях ЯНАО. Помимо клубники, предприниматель выводил картошку разных сортов, кабачки и перцы.

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В отдаленном селе Пуровского района ЯНАО Самбург планируют выращивать клубнику. Об этом сообщает пресс-служба района в социальных сетях. «Совхоз „Пуровский“ ежегодно обеспечивает жителей отдаленного села огурцами, помидорами, луком, укропом, петрушкой и различными видами салата. В этом году планы по сбору урожая не снижают. Кроме того, планируют пойти на эксперимент по выращиванию местной клубники», — говорится в сообщении. В Самбурге летом и осенью собирают до 2,5 тонн урожая овощей и зелени. Такого количества хватает, чтобы полностью обеспечить жителей села свежими продуктами. Ранее URA.RU сообщало, что фермер из Нового Уренгоя испытывает разные сорта овощных культур, которые смогут расти в условиях ЯНАО. Помимо клубники, предприниматель выводил картошку разных сортов, кабачки и перцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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