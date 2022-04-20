Ведущие «Эха Москвы — Екатеринбург» надеются обойти Роскомнадзор

«Эхо Москвы в Екатеринбурге» будет работать под брендом «Екатеринбург FM» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ведущим закрытой радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» Маргарите Балакирской и Максиму Путинцеву, а также их коллегам, придется скорректировать свой формат, чтобы снова выйти в эфир. Об этом URA.RU сообщил источник на медиарынке, знакомый с процессом получения нового разрешения на вещание радиостанции.

Уже известно, что «Эхо Москвы в Екатеринбурге», оставшийся без эфира в связи с ликвидацией сетевого партнера — «Эха Москвы», будет работать под брендом «Екатеринбург FM». СМИ с таким названием было зарегистрировано 24 марта (владелец ООО «Медиа Плюс» Николая Грахова, управляющего почти сотней радиостанций в России).

Частота 91,4 Fm, на которой группа журналистов собирается продолжить вещание, принадлежит Грахову, и для начала вещания ему необходимо внести изменения в лицензию, которая выдавалась для вещания «Эхо Москвы в Екатеринбурге». «Так как Екатеринбург — конкурсный город (крупный муниципалитет, частоты в котором распределяются на конкурсной основе. — прим. ред.), рассмотрение о внесении изменений в лицензию на вещание отправляется в Федеральную конкурсную комиссию Роскомнадзора. Комиссия очень подробно рассматривает, что за новое СМИ, кто владелец, какая концепция вещания и прочее. И в этот момент, если комиссии не понравится хоть что-то, к примеру, в повестке СМИ, комиссия заявку не одобрит», — пояснил осведомленный собеседник агентства.

Выполнение этого требования является большой проблемой для радиоведущих под началом Максима Путинцева, знает другой осведомленный источник: он планировал сохранить большинство передач и тем. «Есть возможность, что на „Екатеринбург FM“ будет то же самое, что и на „Эхе“, но с другого бока. Это просто новый виток. Команда та же, концепция та же, программы в то же время», — рассказывает собеседник агентства. А это значит, что заявка изначально под угрозой быть не одобренной Роскомназдором.

Столичное «Эхо Москвы» было ликвидировано акционерами радиостанции после того, как ресурсы СМИ заблокировал Роскомнадзор. Спустя полтора месяца — 20 апреля — Таганский суд Москвы рассматривал иск радиостанции «Эхо Москвы» к Роскомандзору, но подтвердил правоту государственного контрольного органа. Наблюдатели считают, что это подтверждает: претензии к радиостанции, предоставлявшей эфир для трансляции точки зрения украинских властей, у государства остались.

Радиостанция в Екатеринбурге под началом Максима Путинцева была еще более радикальной: на ней регулярно выходили эфиры с эмигрировавшим политтехнологом Федором Крашенинниковым, консультировавшим осужденного Алексея Навального. Ему приписывают и участие в работе штаба по смене власти в Белоруссии. Собеседник агентства утверждает, что в частных разговорах Путинцев отказался менять содержание будущих эфиров.

Вчера Максим Путинцев и Николай Грахов отказались комментировать информацию о том, что «Эхо Москвы» заменят «Екатеринбург FM».

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