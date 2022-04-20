ФСБ задержала внука вице-спикера челябинского заксобрания

Юрий Карликанов на звонки не отвечает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в ночь на 21 апреля задержан внук вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова Кирилл. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, в задержании участвовали сотрудники УФСБ, ГУ МВД и Росгвардии региона. Внука вице-спикера задержали вместо с его друзьями, при попытке проникнуть на территорию одного из секретных объектов.

«Объект находится на территории Ленинского района. Попытка проникновения была вскрыта ФСБ. На всех составлен административный протокол. Вопрос о привлечении к ответственности сейчас решается у мирового судьи», — рассказал источник.

В пресс-службах УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии информацию не комментируют. Ранее Кирилл Карликанов в публичную повестку не попадал.

Юрий Карликанов впервые избрался в ЗСО в 2005 году. С 2009 по 2020 годы занимал пост первого вице-спикера заксобрания. В новом составе работает в статусе вице-спикера. На звонок URA.RU Карликанов-старший не ответил.