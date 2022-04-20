Жительница курганского города заставила ПФР увеличить пенсию

По решению суда ПФР должен учесть, что у заявительницы на иждивении находится ребенок-инвалид Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительнице Шадринска Курганской области будут выплачивать страховую пенсию с учетом повышенной фиксированной выплаты, так как на ее иждивении находится совершеннолетний ребенок-инвалид. Такое решение принял суд по исковому заявлению межрайонного прокурора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«С заявительницей проживает ее совершеннолетний нетрудоспособный сын, являющийся инвалидом II группы с детства. Он в силу состояния здоровья не работает, каких-либо источников дохода помимо пенсии по инвалидности не имеет. Вместе с тем, отделением Пенсионного фонда РФ по Курганской области женщине отказано в установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости», — говорится в сообщении.

Женщина обратилась в Шадринскую межрайонную прокуратуру, надзорный орган провел проверку. По ее итогам прокурор обратился в суд с требованием к ПФР установить факт нахождения ребенка на иждивении у матери и в связи с этим выплачивать ей страховую пенсию с учетом повышенной фиксированной выплаты. Суд полностью удовлетворил эти требования. Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура обещает проконтролировать, как ПФР восстановит права заявительницы.