20 апреля 2022

Жительница курганского города заставила ПФР увеличить пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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По решению суда ПФР должен учесть, что у заявительницы на иждивении находится ребенок-инвалид Фото:

Жительнице Шадринска Курганской области будут выплачивать страховую пенсию с учетом повышенной фиксированной выплаты, так как на ее иждивении находится совершеннолетний ребенок-инвалид. Такое решение принял суд по исковому заявлению межрайонного прокурора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«С заявительницей проживает ее совершеннолетний нетрудоспособный сын, являющийся инвалидом II группы с детства. Он в силу состояния здоровья не работает, каких-либо источников дохода помимо пенсии по инвалидности не имеет. Вместе с тем, отделением Пенсионного фонда РФ по Курганской области женщине отказано в установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости», — говорится в сообщении.

Женщина обратилась в Шадринскую межрайонную прокуратуру, надзорный орган провел проверку. По ее итогам прокурор обратился в суд с требованием к ПФР установить факт нахождения ребенка на иждивении у матери и в связи с этим выплачивать ей страховую пенсию с учетом повышенной фиксированной выплаты. Суд полностью удовлетворил эти требования. Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура обещает проконтролировать, как ПФР восстановит права заявительницы.

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Жительнице Шадринска Курганской области будут выплачивать страховую пенсию с учетом повышенной фиксированной выплаты, так как на ее иждивении находится совершеннолетний ребенок-инвалид. Такое решение принял суд по исковому заявлению межрайонного прокурора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «С заявительницей проживает ее совершеннолетний нетрудоспособный сын, являющийся инвалидом II группы с детства. Он в силу состояния здоровья не работает, каких-либо источников дохода помимо пенсии по инвалидности не имеет. Вместе с тем, отделением Пенсионного фонда РФ по Курганской области женщине отказано в установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости», — говорится в сообщении. Женщина обратилась в Шадринскую межрайонную прокуратуру, надзорный орган провел проверку. По ее итогам прокурор обратился в суд с требованием к ПФР установить факт нахождения ребенка на иждивении у матери и в связи с этим выплачивать ей страховую пенсию с учетом повышенной фиксированной выплаты. Суд полностью удовлетворил эти требования. Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура обещает проконтролировать, как ПФР восстановит права заявительницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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