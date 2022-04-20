По словам Дианы Арбениной, Россия является ее домом Фото: Дарья Архипова

Фронтмен музыкальной группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время своего концерта в Челябинске 17 апреля рассказала, почему не уехала из России. По словам Арбениной, Россия является страной, где находится ее дом, в которой живет ее народ.

«Когда у меня спрашивают, почему я не уехала из России, я отвечаю: „куда?“. Это [Россия] моя страна, этой мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер», — сказала Арбенина.

Заканчивая отвечать на вопрос о том, почему же она осталась в России, Арбенина привела в пример поэтессу Анну Ахматову. Арбенина прочитала отрывок из поэмы Ахматовой «Рэквием».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все деятели культуры, покинувшие Россию и оттуда хаявшие власть, при возвращении не смогут занять прежние позиции. Среди уехавших из России звезд значатся рэпер Face, актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева, а также Алла Пугачева и Максим Галкин.