Песков раскрыл, кто является врагом государства

03 апреля 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Люди, которые стали нападать на российских военных после объявления о начале спецоперации на Украине, те, которые стали «хаять власть», являются врагами государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на героев из числа военнослужащих. Вот это враги государства, и с ними мы будем бороться», — поделился Песков позицией российской власти в интервью телеканалу «Беларусь-24». Он подчеркнул, что все уехавшие из страны деятели культуры, которые «хотят приехать, получать государственные гранты, сниматься в государственном кино, играть в государственном театре» уже не смогут этого сделать. Единственный способ — «наставить на путь истины, если они захотят». При этом представитель Кремля считает, что ни Ксений Собчак, ни Регина Тодоренко, ни другие покинувшие страну люди, не являются врагами государства, как и все те, кто испугался и чего-то не понял. Ранее Россию также покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева. СМИ сообщали, что примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин вместе с детьми перебрались в Израиль и теперь ищут там работу. Многие из тех, кто уехал, заявляли, что покидают страну из-за спецоперации России на Украине.