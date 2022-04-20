20 апреля 2022

Тюменский омбудсмен раскритиковал руководство УФСИН. «Никто не несет ответственности»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Тюмень, миневцев сергей
Сергей Миневцев заявил, что в тюменском УФСИН «разболтанность» Фото:

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев обвинил руководство регионального УФСИН в том, что оно не несет ответственности за свою деятельность. С таким заявлением омбудсмен выступил 21 апреля на заседании Тюменской областной думы, которое транслировалось онлайн.

«Три года уже не могут назначить постоянного начальника УФСИН. Это разбалтывает. Исполняющие обязанности приходят на полгода, потом уходят, ни за что не несут ответственности», — посетовал Миневцев. По данным уполномоченного, за 2021 год в его адрес поступило 510 жалоб на ведомство — это треть от всех обращений тюменцев.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН. Ответ на него ожидается.

Тюменская пенитенциарная система не раз оказывалась в центре скандалов. Так, в январе тюменской исправительной колонии №2 Евгений Кортиев объявил голодовку, а затем попытался покончить с собой (ведомство эту информацию опровергало). В феврале пожизненно осужденный обвинил сотрудников СИЗО №1 в пытках.

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Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев обвинил руководство регионального УФСИН в том, что оно не несет ответственности за свою деятельность. С таким заявлением омбудсмен выступил 21 апреля на заседании Тюменской областной думы, которое транслировалось онлайн. «Три года уже не могут назначить постоянного начальника УФСИН. Это разбалтывает. Исполняющие обязанности приходят на полгода, потом уходят, ни за что не несут ответственности», — посетовал Миневцев. По данным уполномоченного, за 2021 год в его адрес поступило 510 жалоб на ведомство — это треть от всех обращений тюменцев. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН. Ответ на него ожидается. Тюменская пенитенциарная система не раз оказывалась в центре скандалов. Так, в январе тюменской исправительной колонии №2 Евгений Кортиев объявил голодовку, а затем попытался покончить с собой (ведомство эту информацию опровергало). В феврале пожизненно осужденный обвинил сотрудников СИЗО №1 в пытках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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