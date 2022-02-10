Пожизненно заключенный обвинил тюменских силовиков в пытках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу эксзамгубернатора Ванюкову Роману. Курган, решетка, судебное заседание, полиция, суд, арестант, вынесение приговора, полицейская дубинка, арест, наручники, задержание
Заключенный заявил, что в тюменском СИЗО его избили дубинкой Фото:

Сергей Тихомиров, пожизненно осужденный за серию преступлений на территории Свердловской и Тюменской областей, подал в суд на СИЗО-1 Тюмени, потребовав 150 тысяч рублей за избиения со стороны сотрудников. Соответствующие данные представлены на сайте Калининского районного суда.

«Сергей Тихомиров обратился в суд с иском к СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области, о компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей. Требования мотивированы тем, что сотрудниками изолятора Тихомирову были нанесены удары резиновой палкой, в области ног, рук, по спине. В это время мужчина был закован в наручники», — сообщается на сайте Калининского районного суда Тюмени.

В своем иске Тихомиров утверждал, что гематомы на его теле были зафиксированы медработником. Сторона ответчика же опровергала все обвинения: по данным изолятора, в медкарте осужденного нет информации о повреждениях, он также не подавал обращений о применении к нему физической силы.

Кроме того, во время суда, проходившего в Свердловской области, куда из СИЗО был направлен обвиняемый, Тихомиров сам заявлял, что в изоляторе его не били. Учитывая все эти обстоятельства, суд отказал в удовлетворении иска.

Сергей Тихомиров — главарь так называемой «Банды Тихомирова», был осужден к пожизненному заключению в 2007 году. Он обвинялся в бандитизме и убийствах. Члены группировки нападали на владельцев дорогих иномарок (большинство — на трассе Екатеринбург — Тюмень), грабили придорожные бары и кафе. В Екатеринбурге они также убили сотрудника полиции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сергей Тихомиров, пожизненно осужденный за серию преступлений на территории Свердловской и Тюменской областей, подал в суд на СИЗО-1 Тюмени, потребовав 150 тысяч рублей за избиения со стороны сотрудников. Соответствующие данные представлены на сайте Калининского районного суда. «Сергей Тихомиров обратился в суд с иском к СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области, о компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей. Требования мотивированы тем, что сотрудниками изолятора Тихомирову были нанесены удары резиновой палкой, в области ног, рук, по спине. В это время мужчина был закован в наручники», — сообщается на сайте Калининского районного суда Тюмени. В своем иске Тихомиров утверждал, что гематомы на его теле были зафиксированы медработником. Сторона ответчика же опровергала все обвинения: по данным изолятора, в медкарте осужденного нет информации о повреждениях, он также не подавал обращений о применении к нему физической силы. Кроме того, во время суда, проходившего в Свердловской области, куда из СИЗО был направлен обвиняемый, Тихомиров сам заявлял, что в изоляторе его не били. Учитывая все эти обстоятельства, суд отказал в удовлетворении иска. Сергей Тихомиров — главарь так называемой «Банды Тихомирова», был осужден к пожизненному заключению в 2007 году. Он обвинялся в бандитизме и убийствах. Члены группировки нападали на владельцев дорогих иномарок (большинство — на трассе Екатеринбург — Тюмень), грабили придорожные бары и кафе. В Екатеринбурге они также убили сотрудника полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...