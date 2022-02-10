Пожизненно заключенный обвинил тюменских силовиков в пытках

Заключенный заявил, что в тюменском СИЗО его избили дубинкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сергей Тихомиров, пожизненно осужденный за серию преступлений на территории Свердловской и Тюменской областей, подал в суд на СИЗО-1 Тюмени, потребовав 150 тысяч рублей за избиения со стороны сотрудников. Соответствующие данные представлены на сайте Калининского районного суда.

«Сергей Тихомиров обратился в суд с иском к СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области, о компенсации морального вреда в размере 150 000 рублей. Требования мотивированы тем, что сотрудниками изолятора Тихомирову были нанесены удары резиновой палкой, в области ног, рук, по спине. В это время мужчина был закован в наручники», — сообщается на сайте Калининского районного суда Тюмени.

В своем иске Тихомиров утверждал, что гематомы на его теле были зафиксированы медработником. Сторона ответчика же опровергала все обвинения: по данным изолятора, в медкарте осужденного нет информации о повреждениях, он также не подавал обращений о применении к нему физической силы.

Кроме того, во время суда, проходившего в Свердловской области, куда из СИЗО был направлен обвиняемый, Тихомиров сам заявлял, что в изоляторе его не били. Учитывая все эти обстоятельства, суд отказал в удовлетворении иска.

Сергей Тихомиров — главарь так называемой «Банды Тихомирова», был осужден к пожизненному заключению в 2007 году. Он обвинялся в бандитизме и убийствах. Члены группировки нападали на владельцев дорогих иномарок (большинство — на трассе Екатеринбург — Тюмень), грабили придорожные бары и кафе. В Екатеринбурге они также убили сотрудника полиции.

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