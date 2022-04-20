В Челябинском университете разрабатывают проекты импортозамещения

Ученые ЧелГУ ведут работу сразу над несколькими проектами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ) работают сразу над несколькими проектами, которые помогут отечественным предприятиям заменить импортные комплектующие на отечественные на своих производствах. Как сообщили URA.RU в пресс-службе университета, реализация проектов по импортозамещению уже началась на базе нескольких предприятий региона.

«Один из проектов предполагает разработку высокотемпературных чехлов для датчиков измерения температуры расплавленного металла, которые постоянно используются металлургами. Раньше такие чехлы поставлялись в Россию из Бельгии и Германии», — передает слова профессора кафедры радиофизики и электроники Игоря Бычкова пресс-служба университета.

Профессор добавил, что это не единственный проект, предложенный металлургам. По словам Бычкова, сейчас ведется работа по разработке и внедрению керамических материалов, которые применяют в датчиках определения концентрации водорода и кислорода в металлических расплавах. Также университет работает над заменой импортных пигментов для красок. В настоящее время большинство предприятий закупает готовые пигменты за рубежом. Однако, в Челябинской области имеются все возможности для их замещения.

«При производстве минеральных пигментов используются отходы металлургических производств. Это значит, что Челябинская область обладает почти неограниченной сырьевой базовой для такого производства», — пояснил Бычков.

В условиях санкционных ограничений многие предприятия ищут возможность снизить процент импорта при производстве продукции. Ученые работают над программами помощи и усовершенствования предприятий. Ранее в ЮУрГУ группа ученых приступила к разработке технологии производства экологически чистой одноразовой посуды. Коллектив уже получил патент на способ ее производства.

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