Московского топ-менеджера арестовали за взятку в Челябинске

Столичного чиновника задержали сотрудники ФСБ России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), жителя Москвы Андрея Микитася. Он был задержан сотрудниками ФСБ России по подозрению в получении взятки, рассказал источник URA.RU в суде.

«Андрей Микитась подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) от представителя бизнеса из города Челябинска. Мера пресечения ему избрана сроком на месяц — до 24 мая. Заседание проходило в закрытом порядке», — рассказал источник.

Другие подробности уголовного дела пока не разглашаются. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области информацию не комментируют. В пресс-службе Центрального районного суда комментарий к моменту публикации материала получить не удалось. Фонд содействия инновациям — государственная некоммерческая организация, созданная постановлением правительства России в 1994 году.