Тюменский губернатор признал рост цен на топливо в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что стоимость топлива выросла на 5% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Стоимость дизельного топлива в Тюменской области выросла, в среднем, на 5%. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов. При этом, в регионе достаточно горюче-смазочных материалов, чтобы обеспечить весеннюю посевную кампанию

«Цена на дизельное топливо, на бензин, на масла традиционно растет — это общемировой тренд. По нашей информации, а мы анализируем цены, цена выросла где-то на 5%. Что очень важно? Что, порядка 61% от общей потребности по „дизелю“, по бензину, уже закуплено. А весь остальной объем есть у поставщика», — отметил Моор во время своего выступления.

Он добавил, что в регионе достаточно горюче-смазочных материалов для того, чтобы обеспечить ими аграриев на время посевной кампании. Кроме того, в регионе действует несколько программ по поддержке предприятий агропромышленного комплекса, за счет которых компании могут снизить производственные затраты. Глава региона добавил, что рост цен на топливо не повиляет на экономическую стабильность тюменских сельхозпредприятий. «Текущее изменение цены не на столько критично, чтобы ставить под угрозу экономическую стабильность наших предприятий во время посевной», — отметил губернатор.