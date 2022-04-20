Нефтяные генералы из ХМАО потеряли позиции в рейтинге Forbes

21 апреля 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Вагит Алекперов переместился с четвертого места на 10 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Экс-президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов и глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов стали бедней. К таким выводам пришел журнал Forbes, опубликовав рейтинг из 88 богатейших бизнесменов России 2022 года. «Вагит Алекперов занял 10 место рейтинга. Его совокупный доход составил 10,5 миллиарда долларов (потеряв 14,4 миллиарда долларов в сравнении с рейтингом прошлого года)», — говорится в сообщении Forbes. Глава «Сургутнефтегаза» вовсе выбыл из рейтинга. Богданов в 2021 году находился на 76 месте рейтинга, его состояние аналитики тогда оценивали в 1,8 миллиарда долларов. Учитывая, что «самым бедным» миллиардером, согласно списку Forbes, стал Борис Ротенберг (член совета директоров СМП Банка) с одним миллиардом долларов, Богданов обеднел почти вдвое. Ранее URA.RU сообщало, что уволившийся из «ЛУКОЙЛа» Алекперов сохранил активы в компании. По состоянию на 31 марта 2022 года, Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО «ЛУКОЙЛ». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Экс-президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов и глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов стали бедней. К таким выводам пришел журнал Forbes, опубликовав рейтинг из 88 богатейших бизнесменов России 2022 года. «Вагит Алекперов занял 10 место рейтинга. Его совокупный доход составил 10,5 миллиарда долларов (потеряв 14,4 миллиарда долларов в сравнении с рейтингом прошлого года)», — говорится в сообщении Forbes. Глава «Сургутнефтегаза» вовсе выбыл из рейтинга. Богданов в 2021 году находился на 76 месте рейтинга, его состояние аналитики тогда оценивали в 1,8 миллиарда долларов. Учитывая, что «самым бедным» миллиардером, согласно списку Forbes, стал Борис Ротенберг (член совета директоров СМП Банка) с одним миллиардом долларов, Богданов обеднел почти вдвое. Ранее URA.RU сообщало, что уволившийся из «ЛУКОЙЛа» Алекперов сохранил активы в компании. По состоянию на 31 марта 2022 года, Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО «ЛУКОЙЛ».