Уволившийся из «ЛУКОЙЛа» Алекперов сохранил активы в компании

21 апреля 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

У Вагита Алекперова остается пакет акций «ЛУКОЙЛа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вагит Алекперов после ухода с поста президента ПАО «ЛУКОЙЛ» остается акционером компании. Это следует из сообщения на официальном сайте корпорации. «По состоянию на 31 марта 2022 г., В.Ю. Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО „ЛУКОЙЛ“. Также В.Ю. Алекперов обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе, через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций ПАО „ЛУКОЙЛ“, правами голоса, по которым он не распоряжается. Таким образом, В.Ю. Алекперов не является контролирующим акционером ПАО „ЛУКОЙЛ“», — указано в сообщении. Алекперов занимал пост президента компании с момента ее основания в 1993 году. ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти. В ее штате работают свыше 100 тысяч человек. Основные месторождения находятся в Югре. «ЛУКОЙЛ» — является одним из стратегических партнеров окружных властей, ежегодно компания вкладывает несколько миллиардов рублей в социально-экономическое развитие региона. В ходе мартовского визита в Югру председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила деятельность «ЛУКОЙЛа» и «Сургутнефтегаза в экономику страны. URA.RU ранее сообщало, что Алекперов уходит с руководящих постов в компании «ЛУКОЙЛ». Это решение было принято на фоне санкций, которые Великобритания ввела в отношении него. Западные санкции стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Вагит Алекперов после ухода с поста президента ПАО «ЛУКОЙЛ» остается акционером компании. Это следует из сообщения на официальном сайте корпорации. «По состоянию на 31 марта 2022 г., В.Ю. Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО „ЛУКОЙЛ“. Также В.Ю. Алекперов обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе, через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций ПАО „ЛУКОЙЛ“, правами голоса, по которым он не распоряжается. Таким образом, В.Ю. Алекперов не является контролирующим акционером ПАО „ЛУКОЙЛ“», — указано в сообщении. Алекперов занимал пост президента компании с момента ее основания в 1993 году. ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти. В ее штате работают свыше 100 тысяч человек. Основные месторождения находятся в Югре. «ЛУКОЙЛ» — является одним из стратегических партнеров окружных властей, ежегодно компания вкладывает несколько миллиардов рублей в социально-экономическое развитие региона. В ходе мартовского визита в Югру председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценила деятельность «ЛУКОЙЛа» и «Сургутнефтегаза в экономику страны. URA.RU ранее сообщало, что Алекперов уходит с руководящих постов в компании «ЛУКОЙЛ». Это решение было принято на фоне санкций, которые Великобритания ввела в отношении него. Западные санкции стали ответом на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.