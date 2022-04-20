20 апреля 2022

В Челябинской области ждут десятиградусные морозы. Скрин

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Хребет Зигальга, поселок Верхний Катав, Челябинская область, зима, лес, национальный парк, зигальга, горы
Морозы на себе почувствуют жители горных районов Фото:

В Челябинской области синоптики предупредили о похолодании 22 апреля до минус 10 градусов. Соответствующий прогноз опубликован на сайте регионального гидрометцентра.

«В ночь на пятницу, 22 апреля, ночные температуры в Челябинской области опустятся в горах и низинах до минус 10 градусов. Дневные температуры в области будут теплее — до +8,+13 и до +5 в горах», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Синоптики также прогнозируют в ближайшую пятницу сильные порывы ветра, местами до 12 метров в секунду. 22—23 апреля в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса по региональной шкале).

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В Челябинской области синоптики предупредили о похолодании 22 апреля до минус 10 градусов. Соответствующий прогноз опубликован на сайте регионального гидрометцентра. «В ночь на пятницу, 22 апреля, ночные температуры в Челябинской области опустятся в горах и низинах до минус 10 градусов. Дневные температуры в области будут теплее — до +8,+13 и до +5 в горах», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Синоптики также прогнозируют в ближайшую пятницу сильные порывы ветра, местами до 12 метров в секунду. 22—23 апреля в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса по региональной шкале).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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