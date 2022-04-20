В Челябинской области ждут десятиградусные морозы. Скрин

21 апреля 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Морозы на себе почувствуют жители горных районов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области синоптики предупредили о похолодании 22 апреля до минус 10 градусов. Соответствующий прогноз опубликован на сайте регионального гидрометцентра. «В ночь на пятницу, 22 апреля, ночные температуры в Челябинской области опустятся в горах и низинах до минус 10 градусов. Дневные температуры в области будут теплее — до +8,+13 и до +5 в горах», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Синоптики также прогнозируют в ближайшую пятницу сильные порывы ветра, местами до 12 метров в секунду. 22—23 апреля в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса по региональной шкале). Скрин с сайта регионального гидрометцентра Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области синоптики предупредили о похолодании 22 апреля до минус 10 градусов. Соответствующий прогноз опубликован на сайте регионального гидрометцентра. «В ночь на пятницу, 22 апреля, ночные температуры в Челябинской области опустятся в горах и низинах до минус 10 градусов. Дневные температуры в области будут теплее — до +8,+13 и до +5 в горах», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Синоптики также прогнозируют в ближайшую пятницу сильные порывы ветра, местами до 12 метров в секунду. 22—23 апреля в южных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса по региональной шкале).