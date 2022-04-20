Пермские бизнесмены назвали главные проблемы из-за санкций

7% предпринимателей уже адаптировались к новым реалиям Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Самыми острыми проблемами для пермских предпринимателей на фоне введенных санкций стали снижение спроса, разрыв логистических цепочек и дефицит оборотных средств. Такие данные проведенного в конце марта соцопроса среди бизнеса Прикамья представил депутатам заксобрания бизнес-омбудсмен Павел Новоселов 21 апреля. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

«Среди основных проблем предприниматели выделили снижение спроса, разрыв цепочек поставки и дефицит оборотных средств. С повышением процентной ставки по уже выданным кредитам столкнулись всего 2%», — рассказал Новоселов. В опросе участвовали 119 предпринимателей.

По его словам, санкции серьезно ударили по бизнесу только 12% респондентов. Большинство — 73% — заявили, что продолжают работать, но не полностью приспособились к новым условиям. А 7% уже адаптировались к действующим реалиям. Предприниматели заявили, что больше всего нуждаются в таких мерах поддержки, как мораторий на проведение проверок, упрощение регуляторных процедур и снижение налоговой нагрузки.

Особенностью текущего периода действительно является сложность в прогнозировании, заявил спикер заксобрания Валерий Сухих. Поскольку многие депутаты, по его словам, «работают в реальном секторе и не понаслышке знают о проблемах», заксобрание готово к взаимодействую с бизнес-омбудсменом. Причем решения готовы принимать оперативно, соблюдая баланс между интересами предпринимателей и наполняемостью бюджета.

После начале вынужденной спецоперации по прекращению геноцида русских на Донбассе 24 февраля, запад ввел новые санкции против РФ. Давление на экономику они оказывали с начала нулевых, но сейчас усилили его, преследуя целью «отмену России».

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