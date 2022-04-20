Пермские бизнесмены назвали главные проблемы из-за санкций

Самыми острыми проблемами для пермских предпринимателей на фоне введенных санкций стали снижение спроса, разрыв логистических цепочек и дефицит оборотных средств. Такие данные проведенного в конце марта соцопроса среди бизнеса Прикамья представил депутатам заксобрания бизнес-омбудсмен Павел Новоселов 21 апреля. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.
«Среди основных проблем предприниматели выделили снижение спроса, разрыв цепочек поставки и дефицит оборотных средств. С повышением процентной ставки по уже выданным кредитам столкнулись всего 2%», — рассказал Новоселов. В опросе участвовали 119 предпринимателей.
По его словам, санкции серьезно ударили по бизнесу только 12% респондентов. Большинство — 73% — заявили, что продолжают работать, но не полностью приспособились к новым условиям. А 7% уже адаптировались к действующим реалиям. Предприниматели заявили, что больше всего нуждаются в таких мерах поддержки, как мораторий на проведение проверок, упрощение регуляторных процедур и снижение налоговой нагрузки.
Особенностью текущего периода действительно является сложность в прогнозировании, заявил спикер заксобрания Валерий Сухих. Поскольку многие депутаты, по его словам, «работают в реальном секторе и не понаслышке знают о проблемах», заксобрание готово к взаимодействую с бизнес-омбудсменом. Причем решения готовы принимать оперативно, соблюдая баланс между интересами предпринимателей и наполняемостью бюджета.
После начале вынужденной спецоперации по прекращению геноцида русских на Донбассе 24 февраля, запад ввел новые санкции против РФ. Давление на экономику они оказывали с начала нулевых, но сейчас усилили его, преследуя целью «отмену России».
Самыми острыми проблемами для пермских предпринимателей на фоне введенных санкций стали снижение спроса, разрыв логистических цепочек и дефицит оборотных средств. Такие данные проведенного в конце марта соцопроса среди бизнеса Прикамья представил депутатам заксобрания бизнес-омбудсмен Павел Новоселов 21 апреля. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «Среди основных проблем предприниматели выделили снижение спроса, разрыв цепочек поставки и дефицит оборотных средств. С повышением процентной ставки по уже выданным кредитам столкнулись всего 2%», — рассказал Новоселов. В опросе участвовали 119 предпринимателей. По его словам, санкции серьезно ударили по бизнесу только 12% респондентов. Большинство — 73% — заявили, что продолжают работать, но не полностью приспособились к новым условиям. А 7% уже адаптировались к действующим реалиям. Предприниматели заявили, что больше всего нуждаются в таких мерах поддержки, как мораторий на проведение проверок, упрощение регуляторных процедур и снижение налоговой нагрузки. Особенностью текущего периода действительно является сложность в прогнозировании, заявил спикер заксобрания Валерий Сухих. Поскольку многие депутаты, по его словам, «работают в реальном секторе и не понаслышке знают о проблемах», заксобрание готово к взаимодействую с бизнес-омбудсменом. Причем решения готовы принимать оперативно, соблюдая баланс между интересами предпринимателей и наполняемостью бюджета. После начале вынужденной спецоперации по прекращению геноцида русских на Донбассе 24 февраля, запад ввел новые санкции против РФ. Давление на экономику они оказывали с начала нулевых, но сейчас усилили его, преследуя целью «отмену России».