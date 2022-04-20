Генерал МВД назначил начальника полиции в челябинском районе

21 апреля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков поручил новому руководителю исполнять службу добросовестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальником межмуниципального отдела МВД «Карталинский» стал Николай Меньшенин. Личному составу его представил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков, сообщили в пресс-службе главка. «Михаил Скоков провел совещание в отделе полиции „Карталинский“, на котором представил личному составу нового начальника — подполковника полиции Николая Меньшенина. Характеризуя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что он имеет большой опыт оперативной работы. Начав свою службу в ОМВД России по Брединскому району, Меньшенин 12 лет занимался пресечением и раскрытием преступлений, а в 2016 году был назначен на должность заместителя начальника Брединского ОМВД, в 2020 — начальником ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу», — рассказали в пресс-службе. В числе первоочередных задач начальник главка озвучил новому руководителю обеспечение на должном уровне охраны общественного порядка и безопасности жителей и организацию взаимодействия с правоохранительными органами и органами местного самоуправления. Карталинский район граничит с Республикой Казахстан, что накладывает особую ответственность на полицейских при выполнении поставленных задач. Скоков отметил, что Кирилл Черепенькин, возглавлявший ранее межмуниципальный отдел полиции, получил повышение, в настоящий момент он руководит УМВД по Озерску. Нового начальника представили личному составу пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Начальником межмуниципального отдела МВД «Карталинский» стал Николай Меньшенин. Личному составу его представил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков, сообщили в пресс-службе главка. «Михаил Скоков провел совещание в отделе полиции „Карталинский“, на котором представил личному составу нового начальника — подполковника полиции Николая Меньшенина. Характеризуя нового руководителя, Михаил Скоков подчеркнул, что он имеет большой опыт оперативной работы. Начав свою службу в ОМВД России по Брединскому району, Меньшенин 12 лет занимался пресечением и раскрытием преступлений, а в 2016 году был назначен на должность заместителя начальника Брединского ОМВД, в 2020 — начальником ОМВД России по Усть-Катавскому городскому округу», — рассказали в пресс-службе. В числе первоочередных задач начальник главка озвучил новому руководителю обеспечение на должном уровне охраны общественного порядка и безопасности жителей и организацию взаимодействия с правоохранительными органами и органами местного самоуправления. Карталинский район граничит с Республикой Казахстан, что накладывает особую ответственность на полицейских при выполнении поставленных задач. Скоков отметил, что Кирилл Черепенькин, возглавлявший ранее межмуниципальный отдел полиции, получил повышение, в настоящий момент он руководит УМВД по Озерску.