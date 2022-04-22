Депутат Стенякина: почему в России не сократят рабочую неделю

Производительность труда является главным фактором экономического роста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России не сокращают рабочую неделю поскольку это негативно повлияет на производительность труда. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Сокращение, как рабочей недели, так и рабочего дня может негативно повлиять на производительность труда. Для того чтобы принять такую меру, необходимо, прежде всего, провести доброе число исследований. Вопрос непростой, который может оказать серьезное влияние на развитие всей экономики страны», — сказала Екатерина Стенякина.

Депутат Госдумы отметила, что при четырехдневной рабочей неделе у работников появится еще 28 дней выходных, что может снизить производительность труда. «Например, сейчас, многие эксперты считают, что, если сократить неделю на один день, то у людей, таким образом, образуется 28 дней отпуска. То есть они не будут работать все это время. Это значит, что производительность труда снизится. Данный фактор напрямую зависит от занятости, того сколько человек работает», — уточнила она.

Как объяснила парламентарий, производительность труда является главным фактором экономического роста. «В действительности люди в месяц будут трудиться как в январе или в мае. Когда много праздников. Статистика — упрямая вещь, а она показывает, что эти два месяца самые незначительные по объему производства, по объему выпуска товаров и услуг. Думаю, что мы пока не готовы резко и сразу применять такую меру как сокращение рабочей недели», — заключила Екатерина Стенякина.

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