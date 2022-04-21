Челябинский подросток в школе избивал сверстника из-за денег

Юноша требовал от потерпевшего деньги его родителей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ашинский городской суд вынес приговор в отношении 15-летнего подростка, виновного в вымогательстве денег у сверстника. Молодой человек, терроризировавший потерпевшего прямо в школе, получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Несовершеннолетний на территории школы длительное время беспричинно требовал денежные средства в сумме 100, 400 рублей у учащегося из параллельного класса. На отказ в передаче денег причинял побои, а также угрожал причинением насилия к его отцу, если требования не будут выполнены», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

На протяжении февраля 2021 года потерпевший отдал вымогателю деньги, которые отец хранил в доме (рубли, евро, доллары) в общей сумме более 300 тысяч рублей. Также хулиган получил от своей жертвы два золотых кольца стоимостью более 10 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании несовершеннолетний выдвигал версию о добровольной передаче в долг лишь части денежных средств в сумме около 27 тысяч рублей и одного кольца, которая была опровергнута стороной обвинения. По п. «в, г» ч.2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство под угрозой применения насилия, в крупном размере») подсудимый приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. С законного представителя в счет причиненного материального ущерба суд взыскал в пользу потерпевших более 300 тысяч рублей.

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