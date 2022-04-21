На оборонном заводе в Челябинске нашли замену импортным деталям

На ЧРЗ «Полет» занимаются заменой импортных элементов устройств на отечественные Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На радиозаводе «Полет» в Челябинске, входящего в концерн радиостроения «Вега» госкорпорации «Ростех», развернули программу по замещению импортных комплектующих для сборки оборудования. Как сообщили URA.RU на предприятии, вместо зарубежных деталей специалисты подбирают отечественные, не уступающие по характеристикам.

«В условиях экономических санкций завод развивает независимую от экспорта технологическую экосистему. Для снижения зависимости от импортной комплектации на заводе модернизируют изделия с учетом замены комплектующих на доступные отечественные аналоги, перестраиваются логистические цепочки», — сообщили URA.RU на предприятии.

В «Полете» добавили, что уже в ближайшие месяцы планируется испытать, сертифицировать и вывести на рынок новые изделия для обеспечения безопасности воздушного сообщения. На предприятии ведутся работы по модернизации изделий для поставки на отечественный рынок оборудования, созданного полностью на отечественной элементной базе.

С увеличением списка санкционных ограничений многие предприятия в России лишились зарубежных поставщиков для своего производства. Однако со стартом программы по импортозамещению российские поставщики и производители стали сотрудничать между собой, что открыло новые возможности для многих компаний.