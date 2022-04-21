Турецкий перевозчик вернулся в Кольцово с рейсами в Анталию

Рейсы будет выполнять авиакомпания Corendon Air Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург пришел еще один перевозчик, который будет осуществлять прямые рейсы из аэропорта Кольцово в Анталию. Полеты начнутся в конце апреля, но будут доступны не для всех, рассказал URA.RU турагент Дмитрий Денгольц.

«Слухи о появлении еще одного перевозчика по маршруту Екатеринбург — Анталия ходили давно, но официальное подтверждение пришло вчера. У турагентов есть внутренние чаты, где и появилась эта информация. Corendon Air официально объявили, что будут осуществлять прямые рейсы по этому маршруту», — рассказал URA.RU турагент компании Friends Travel Дмитрий Денгольц.

Полеты начнутся с 28 апреля и будут выполняться три раза в неделю. Улететь прямым рейсом в Анталию смогут пока только клиенты туроператора FUN&SUN. Остальным турагентствам неизвестны условия сотрудничества перевозчика и туроператора, поэтому пока нет понимания, смогут ли остальные агентства предложить клиентам предложить прямой перелет на самолетах Corendon Air.

Напрямую купить билеты из Екатеринбурга в Анталью на сайте авиакомпании можно только с пятого июня. Эконом-класс раскуплен, остались только билеты от 438 евро. Эксперты отмечают, что россиянам, которые отправляются на отдых, в любом случае выгоднее покупать пакетные туры.

Дмитрий Денгольц добавляет, что еще одна хорошая новость пришла вчера от Red Wings. Компания сейчас единственная, кто выполняет прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталию и Стамбул. Перевозчик продлил полеты до турецких городов до октября. Ранее URA.RU сообщало, что допуск к полетам по маршруту Екатеринбург — Анталия у Федерального агентства воздушных судов запросили Utair.

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