Utair хочет возить туристов из Екатеринбурга в Анталию

19 апреля 2022 в 12:00 Размер текста - 17 +

Рейсы в курортный город Турции планируется выполнять семь раз в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители авиакомпании Utair запросили допуск на полеты из Екатеринбурга в турецкую Анталию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. На сайте агентства появились материалы к заседанию межведомственной комиссии, где рассматривали допуск авиакомпаний к воздушным перевозкам. Перевозчик Utair запросил допуск на полеты из Екатеринбурга в Анталию, рейсы планируется выполнять семь раз в неделю, следует из документа. Допуск к полетам из аэропорта Кольцово в курортный город Турции есть у Red Wings и «России», но последняя не занимается перевозками по этому маршруту. Red Wings перевозит уральцев в Анталию семь раз в неделю. Ранее URA.RU сообщало, что в Турции создали авиакомпанию Southwind, чтобы не терять российский рынок на фоне санкций из-за спецоперации на Украине. После начала спецоперации многие страны закрыли границы для россиян. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Представители авиакомпании Utair запросили допуск на полеты из Екатеринбурга в турецкую Анталию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. На сайте агентства появились материалы к заседанию межведомственной комиссии, где рассматривали допуск авиакомпаний к воздушным перевозкам. Перевозчик Utair запросил допуск на полеты из Екатеринбурга в Анталию, рейсы планируется выполнять семь раз в неделю, следует из документа. Допуск к полетам из аэропорта Кольцово в курортный город Турции есть у Red Wings и «России», но последняя не занимается перевозками по этому маршруту. Red Wings перевозит уральцев в Анталию семь раз в неделю. Ранее URA.RU сообщало, что в Турции создали авиакомпанию Southwind, чтобы не терять российский рынок на фоне санкций из-за спецоперации на Украине. После начала спецоперации многие страны закрыли границы для россиян.