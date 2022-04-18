18 апреля 2022

Utair хочет возить туристов из Екатеринбурга в Анталию

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых. Клипарт. Курган, море, турция, корабль, отдых, отпуск, плавание
Рейсы в курортный город Турции планируется выполнять семь раз в неделю Фото:

Представители авиакомпании Utair запросили допуск на полеты из Екатеринбурга в турецкую Анталию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

На сайте агентства появились материалы к заседанию межведомственной комиссии, где рассматривали допуск авиакомпаний к воздушным перевозкам. Перевозчик Utair запросил допуск на полеты из Екатеринбурга в Анталию, рейсы планируется выполнять семь раз в неделю, следует из документа.

Допуск к полетам из аэропорта Кольцово в курортный город Турции есть у Red Wings и «России», но последняя не занимается перевозками по этому маршруту. Red Wings перевозит уральцев в Анталию семь раз в неделю.

Ранее URA.RU сообщало, что в Турции создали авиакомпанию Southwind, чтобы не терять российский рынок на фоне санкций из-за спецоперации на Украине. После начала спецоперации многие страны закрыли границы для россиян.

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Представители авиакомпании Utair запросили допуск на полеты из Екатеринбурга в турецкую Анталию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. На сайте агентства появились материалы к заседанию межведомственной комиссии, где рассматривали допуск авиакомпаний к воздушным перевозкам. Перевозчик Utair запросил допуск на полеты из Екатеринбурга в Анталию, рейсы планируется выполнять семь раз в неделю, следует из документа. Допуск к полетам из аэропорта Кольцово в курортный город Турции есть у Red Wings и «России», но последняя не занимается перевозками по этому маршруту. Red Wings перевозит уральцев в Анталию семь раз в неделю. Ранее URA.RU сообщало, что в Турции создали авиакомпанию Southwind, чтобы не терять российский рынок на фоне санкций из-за спецоперации на Украине. После начала спецоперации многие страны закрыли границы для россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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