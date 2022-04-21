21 апреля 2022

Депутата Алапаевска обвинили в избиении свердловчанина битой

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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, насилие, грабеж, агрессия
По словам источника, инцидент произошел 20 апреля Фото:

Депутата Алапаевска Илью Чижа подозревают в избиении битой местного жителя. Мужчину в увечьями увезли в реанимацию. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«Илья Чиж избил местного жителя вечером 20 апреля. Он ввязался в потасовку с молодыми людьми. Один из них доставлен в реанимацию», — рассказал собеседник агентства. По его информации, Чиж был трезв. Дело передали в Следственный комитет.

Журналист URA.RU попытался связаться с представителем думы. Там не ответили на звонок. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали прокомментировать информацию позднее.

Сам Илья Чиж рассказал корреспонденту, что инцидент нельзя считать избиением. «На меня напали, я защищался», — уточнил Чиж.

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Депутата Алапаевска Илью Чижа подозревают в избиении битой местного жителя. Мужчину в увечьями увезли в реанимацию. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. «Илья Чиж избил местного жителя вечером 20 апреля. Он ввязался в потасовку с молодыми людьми. Один из них доставлен в реанимацию», — рассказал собеседник агентства. По его информации, Чиж был трезв. Дело передали в Следственный комитет. Журналист URA.RU попытался связаться с представителем думы. Там не ответили на звонок. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Сам Илья Чиж рассказал корреспонденту, что инцидент нельзя считать избиением. «На меня напали, я защищался», — уточнил Чиж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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