Депутата Алапаевска обвинили в избиении свердловчанина битой

По словам источника, инцидент произошел 20 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата Алапаевска Илью Чижа подозревают в избиении битой местного жителя. Мужчину в увечьями увезли в реанимацию. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«Илья Чиж избил местного жителя вечером 20 апреля. Он ввязался в потасовку с молодыми людьми. Один из них доставлен в реанимацию», — рассказал собеседник агентства. По его информации, Чиж был трезв. Дело передали в Следственный комитет.

Журналист URA.RU попытался связаться с представителем думы. Там не ответили на звонок. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали прокомментировать информацию позднее.

Сам Илья Чиж рассказал корреспонденту, что инцидент нельзя считать избиением. «На меня напали, я защищался», — уточнил Чиж.