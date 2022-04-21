Депутата Алапаевска обвинили в избиении свердловчанина битой

Депутата Алапаевска Илью Чижа подозревают в избиении битой местного жителя. Мужчину в увечьями увезли в реанимацию. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.
«Илья Чиж избил местного жителя вечером 20 апреля. Он ввязался в потасовку с молодыми людьми. Один из них доставлен в реанимацию», — рассказал собеседник агентства. По его информации, Чиж был трезв. Дело передали в Следственный комитет.
Журналист URA.RU попытался связаться с представителем думы. Там не ответили на звонок. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали прокомментировать информацию позднее.
Сам Илья Чиж рассказал корреспонденту, что инцидент нельзя считать избиением. «На меня напали, я защищался», — уточнил Чиж.
Депутата Алапаевска Илью Чижа подозревают в избиении битой местного жителя. Мужчину в увечьями увезли в реанимацию. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. «Илья Чиж избил местного жителя вечером 20 апреля. Он ввязался в потасовку с молодыми людьми. Один из них доставлен в реанимацию», — рассказал собеседник агентства. По его информации, Чиж был трезв. Дело передали в Следственный комитет. Журналист URA.RU попытался связаться с представителем думы. Там не ответили на звонок. URA.RU обратилось в СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали прокомментировать информацию позднее. Сам Илья Чиж рассказал корреспонденту, что инцидент нельзя считать избиением. «На меня напали, я защищался», — уточнил Чиж.