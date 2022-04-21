Теплые остановки в ЯНАО заинтересовали Минстрой РФ

Зам главы департамента Минстроя РФ Юлия Талалайкина проверила объекты комфортной городской среды ЯНАО Алексей Андронов © URA.RU

Заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина положительно оценила обновление общественных пространств Ямало-Ненецкого автономного округа. Интерес чиновника вызвали теплые остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Удалось продемонстрировать различные формы благоустройства. Положительную оценку заслужило количество реализованных за последние годы проектов и активное участие в выборе объектов благоустройства нашими жителями», — приводит пресс-служба слова главного архитектора ЯНАО Альбины Полухиной.

Чиновник федерального министерства проверял строения, возведенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». С начала действия проекта облик изменили 274 общественных и 1126 дворовых пространств Ямала. В этом году их число пополнит еще 15 проектов.

Ранее URA.RU рассказывало, что теплые остановки округа оккупировали люди без определенного места жительства. Местные жители рассказывали о проблеме в Лабытнанги и Салехарде.