Власти ЯНАО пообещали полпреду Якушеву, что не бросят бизнесменов

Владимр Якушев заявил, что депутатам необходимо оперативно реагировать на новые вызовы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО для повышения устойчивости экономики региона в условиях санкций, продлила мораторий на применение пониженной ставки по налогам, а также увеличила резервный фонд. Как сообщается на сайте окружного заксобрания, об этом полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву отчитался председатель ямальского парламента Сергей Ямкин.

«В целях повышения устойчивости экономики и поддержки ямальцев в условиях введения санкций в прошлом месяце мы приняли несколько законов, тем самым продлив мораторий на применение пониженной налоговой ставки на имущество организаций, осуществляющих инвестпроекты на территории региона. В целях исполнения первоочередных расходных обязательств предусмотрели увеличение резервного фонда правительства, предоставили бюджетные кредиты оператору досрочного завоза на закупку топлива и грузов», — приводит слова Сергея Ямкина пресс-служба заксобрания.

Полпред подчеркнул, что депутатам необходимо оперативно реагировать на внешнеполитические вызовы. Так, полное поступление денег в бюджеты всех уровней в ЯНАО обеспечили за счет роста доходов крупнейших налогоплательщиков в связи с увеличением цен на нефтепродукты. Но помимо этого было зафиксировано незначительное колебание активности субъектов предпринимательства с увеличением поступлений налогов на 39 млн рублей, что стало возможным принятым мерам поддержки бизнеса. Для этого была выстроена обратная связь с бизнесом, экспертным сообществом и НКО для работы с новыми законодательными решениями.

Ранее URA.RU сообщало, что полпред президента России в УрФО провел первое в году заседание Совета законодателей, в который входят спикеры всех заксобраний и облдум регионов УрФО. На встрече обсуждалась грядущая реформа власти в муниципалитетах — закон, который дает губернаторам право отправлять мэров в отставку.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России как государства.

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