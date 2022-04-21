21 апреля 2022

Экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» перешел в ФК «Урал»

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Московские радиоведущие «Эха Москвы» в гостях екатеринбургского филиала радиостанции. Екатеринбург, путинцев максим
Журналист будет работать в пресс-службе футбольного клуба Фото:

Журналист Максим Путинцев стал заместителем президента футбольного клуба «Урал» и займется связями с общественностью. Об этом он рассказал в беседе с журналистом URA.RU.

«Для такого решения было две причины. Во-первых, у меня сейчас гораздо больше свободного времени, а во-вторых, мне всегда была интересная спортивная и футбольная сфера», — поделился Путинцев.

Экс-ведущий радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург» занял должность заместителя президента ФК «Урал» и займется связями с общественностью. К исполнению обязанностей на новом месте он уже приступил.

«Эхо Москвы» в Екатеринбурге осталось без эфира в связи с ликвидацией сетевого партнера — «Эха Москвы». Источники URA.RU сообщали, что редакция будет работать под брендом «Екатеринбург FM».

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Журналист Максим Путинцев стал заместителем президента футбольного клуба «Урал» и займется связями с общественностью. Об этом он рассказал в беседе с журналистом URA.RU. «Для такого решения было две причины. Во-первых, у меня сейчас гораздо больше свободного времени, а во-вторых, мне всегда была интересная спортивная и футбольная сфера», — поделился Путинцев. Экс-ведущий радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург» занял должность заместителя президента ФК «Урал» и займется связями с общественностью. К исполнению обязанностей на новом месте он уже приступил. «Эхо Москвы» в Екатеринбурге осталось без эфира в связи с ликвидацией сетевого партнера — «Эха Москвы». Источники URA.RU сообщали, что редакция будет работать под брендом «Екатеринбург FM».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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