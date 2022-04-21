Экс-редактор екатеринбургского «Эха Москвы» перешел в ФК «Урал»

Журналист будет работать в пресс-службе футбольного клуба Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналист Максим Путинцев стал заместителем президента футбольного клуба «Урал» и займется связями с общественностью. Об этом он рассказал в беседе с журналистом URA.RU.

«Для такого решения было две причины. Во-первых, у меня сейчас гораздо больше свободного времени, а во-вторых, мне всегда была интересная спортивная и футбольная сфера», — поделился Путинцев.

Экс-ведущий радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург» занял должность заместителя президента ФК «Урал» и займется связями с общественностью. К исполнению обязанностей на новом месте он уже приступил.

«Эхо Москвы» в Екатеринбурге осталось без эфира в связи с ликвидацией сетевого партнера — «Эха Москвы». Источники URA.RU сообщали, что редакция будет работать под брендом «Екатеринбург FM».