Генерала Трифонова, обвиняемого во взятке, вернули в СИЗО

Игорь Трифонов останется в СИЗО до 8 мая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский облсуд постановил вернуть подозреваемого во взятке экс-начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова из-под домашнего ареста в СИЗО Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, удовлетворив представление прокурора. Мера пресечения оставлена прежней — содержание под стражей, срок которой установлен судом по 08 мая 2022 года включительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Заседание по Трифонову началось утром 22 апреля. 15 апреля Ленинский райсуд принял решение отправить Трифонова под домашний арест, однако прокуратура подала апелляцию на это решение.

Игорь Трифонов занимал пост главы УМВД Екатеринбурга, а затем занимал пост министра внутренних дел в Карачаево-Черкессии. Следствие считает, что он получил взятку в размере 10 млн рублей, из которых 7,5 млн рублей были переданы за указание возбудить уголовное дело.