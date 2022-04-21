В Челябинске перекроют центральную площадь

На площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 22 апреля перекроют площадь Революции для проведения репетиции коллективов, которые будут закрывать торжественное построение 9 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления культуры города, площадь будет перекрыта с 17 до 21 часа.

«На площади Революции с 17.00 до 21.00 пройдет первая репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено», — сообщили URA.RU в городском управлении культуры.

В пресс-службе добавили, что движение транспорта ограничено не будет. Пешеходов просят заранее планировать свой маршрут передвижения.

Ранее на площади Революции в Челябинске состоялась первая репетиция парада Победы. Всего планируется провести три репетиции торжественного построения. Вторая репетиция назначена на 27 апреля, заключительная тренировка пройдет 6 мая.