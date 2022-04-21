В Челябинске перекроют центральную площадь

В Челябинске 22 апреля перекроют площадь Революции для проведения репетиции коллективов, которые будут закрывать торжественное построение 9 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления культуры города, площадь будет перекрыта с 17 до 21 часа.
«На площади Революции с 17.00 до 21.00 пройдет первая репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено», — сообщили URA.RU в городском управлении культуры.
В пресс-службе добавили, что движение транспорта ограничено не будет. Пешеходов просят заранее планировать свой маршрут передвижения.
Ранее на площади Революции в Челябинске состоялась первая репетиция парада Победы. Всего планируется провести три репетиции торжественного построения. Вторая репетиция назначена на 27 апреля, заключительная тренировка пройдет 6 мая.
В Челябинске 22 апреля перекроют площадь Революции для проведения репетиции коллективов, которые будут закрывать торжественное построение 9 мая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления культуры города, площадь будет перекрыта с 17 до 21 часа. «На площади Революции с 17.00 до 21.00 пройдет первая репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено», — сообщили URA.RU в городском управлении культуры. В пресс-службе добавили, что движение транспорта ограничено не будет. Пешеходов просят заранее планировать свой маршрут передвижения. Ранее на площади Революции в Челябинске состоялась первая репетиция парада Победы. Всего планируется провести три репетиции торжественного построения. Вторая репетиция назначена на 27 апреля, заключительная тренировка пройдет 6 мая.