Чтобы задержать нарушителя, полиции пришлось применить оружие Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Полицейским пришлось применить табельной оружие, чтобы задержать водителя, который устроил ДТП, забрал машину пострадавшей, и пытался скрыться на нем от силовиков. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

«Сотрудники ГИБДД МО МВД России „Ишимский“, применив табельное оружие, задержали виновника ДТП, который оставил место происшествия, завладел чужим автомобилем и пытался скрыться. Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 на запрещающий сигнал светофора проехал перекресток улиц 8 Марта и Большой Садовой в городе Ишиме. В результате произошло столкновение с машиной „Тойота“. Злоумышленник подошел к иномарке, рывком открыл дверь, вытащил девушку-водителя из автомобиля и на нем скрылся», — сообщает официальный сайт МВД.

Там добавили, что для того, чтобы задержать злоумышленника, в городе был введен план «Перехват». На 2-м километре автодороги Ишим — Лозовое полицейские заметили «Тойоту» и начали ее преследовать. На требования об остановке водитель не реагировал. Инспекторам пришлось прострелить колеса автомобиля, после чего он остановился. За рулем находился 50-летний житель Казанского района, который по словам полицейских, при задержании, вел себя агрессивно и неадекватно.

За то, что мужчина покинул место ДТП и нарушение правил эксплуатации транспорт на нарушителя были составлены протоколы об административных правонарушениях. На него также завели уголовное дело статье «Угон с применением насилия».

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