Текслер создал новую структуру в челябинском правительстве

22 апреля 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Созданное губернатором АНО должна повысить эффективность молодежной политики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Молодежь Южного Урала». Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации. «В целях повышения эффективности работы в сфере молодежной политики Челябинской области создать автономную некоммерческую организацию „Молодежь Южного Урала“ (далее именуется — АНО). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. Учредителем новой структуры выступает Главное управление молодежной политики Челябинской области (С.Г. Калимуллина). Согласно распоряжению губернатора, имущественный взнос из бюджета области в создаваемую АНО определен в размере 10 млн 578 тыс. 851 рубль. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Молодежь Южного Урала». Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации. «В целях повышения эффективности работы в сфере молодежной политики Челябинской области создать автономную некоммерческую организацию „Молодежь Южного Урала“ (далее именуется — АНО). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. Учредителем новой структуры выступает Главное управление молодежной политики Челябинской области (С.Г. Калимуллина). Согласно распоряжению губернатора, имущественный взнос из бюджета области в создаваемую АНО определен в размере 10 млн 578 тыс. 851 рубль.