21 апреля 2022

Текслер создал новую структуру в челябинском правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
Созданное губернатором АНО должна повысить эффективность молодежной политики Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Молодежь Южного Урала». Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

«В целях повышения эффективности работы в сфере молодежной политики Челябинской области создать автономную некоммерческую организацию „Молодежь Южного Урала“ (далее именуется — АНО). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера.

Учредителем новой структуры выступает Главное управление молодежной политики Челябинской области (С.Г. Калимуллина). Согласно распоряжению губернатора, имущественный взнос из бюджета области в создаваемую АНО определен в размере 10 млн 578 тыс. 851 рубль.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Молодежь Южного Урала». Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации. «В целях повышения эффективности работы в сфере молодежной политики Челябинской области создать автономную некоммерческую организацию „Молодежь Южного Урала“ (далее именуется — АНО). Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе за подписью Текслера. Учредителем новой структуры выступает Главное управление молодежной политики Челябинской области (С.Г. Калимуллина). Согласно распоряжению губернатора, имущественный взнос из бюджета области в создаваемую АНО определен в размере 10 млн 578 тыс. 851 рубль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...