Ученые Екатеринбурга засадят поля коноплей

Если подтвердится способность конопли поглощать угликислый газ в больших объемах, ее будут выращивать на карбоновых фермах Владимир Жабриков

На полигоне «Карбон-Урал» в Екатеринбурге выбрали первые растения, которые будут изучать на объем поглощения углекислого газа. Среди них – конопля и лен. Об этом рассказал на пресс-конференции «Интерфакс-Урал» проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.

«Сегодня отрабатываем новые культуры, которые не просто высокопродуктивные, а еще и углеродотрицательные. На 2022 год мы запланировали исследования по такой культуре как конопля однодомная. 400 видов продукции можно получать из этого растения, причем с большим содержанием углерода. Плюс лен», - сказал Карпухин.

По его словам, сейчас на полигоне отрабатывают технологии, и в ближайшее время ученые займутся селекцией этих культур. Она позволит отобрать ультраскороспелые ранние сорта, подходящие для уральского региона.

Карбоновые полигоны (от англ. carbon — углерод) — площадки, где ученые измеряют, сколько парниковых газов поглощают и производят разные растения. Отобранные ими виды будут использоваться на карбоновых фермах. Это густозасаженные участки, где растения поглощают большое количество углекислого газа.

Карбоновые полигоны начали открывать в России, потому что в 2022 году Евросоюз планировал ввести для импортеров углеродный налог. Это плата за выбросы парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла продукции — от добычи сырья до транспортировки. От уплаты налога освобождают компенсационные квоты, которые производитель может купить на карбоновых фермах.

Полигон «Карбон-Урал» был открыт в октябре 2021 года. Он работает на базе Коуровской астрономической обсерватории УрФУ. Из федерального бюджета было выделено 80 млн рублей на создание и текущую деятельность полигона в 2021-2022 годах. Карбоновых ферм в Свердловской области пока нет.





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