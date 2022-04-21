Губернатор Шумков предложил отбирать лес у арендаторов

Лес у недобросовестных курганских арендаторов предлагается изымать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков предложил Минприроды в обязательном порядке страховать лесной фонд, передаваемый государством в аренду, а у тех, кто не застраховал ценный ресурс, изымать его для госнужд. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

По мнению губернатора, умышленный поджог леса совершается в двух случаях: чтобы скрыть незаконные рубки или получить доступ к древесине по бросовым ценам уже после пожара. «Чтобы это исключить, передаваемый в аренду государственный лесной фонд, предлагается страховать в полном объеме, для получения возмещения ущерба в случае пожара. А лес, который не застрахован, но был пройден огнем, необходимо полностью изымать у арендаторов для последующего бесплатного предоставления его нуждающимся категориям граждан в виде дров или стройматериалов», — написал Шумков.

Предложения были направлены в Минприроды, чтобы сократить число лесных пожаров. Глава региона считает, что эти меры сделают бессмысленным поджог леса с целью наживы и помогут возместить потери государства.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцам предлагают вознаграждение в 10 000 рублей за информацию о поджигателях леса, а на территории региона введен особый противопожарный режим, гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.