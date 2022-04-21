Свердловские власти отменили налог на авто для некоторых семей

От налога ранее были освобождены семьи с автомобилями, мощность которых не превышает 150 л/с Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области буду освобождать многодетные семьи от уплаты налога на автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«В Свердловской области оба родителя, воспитывающие трех и более детей до 18 лет, освобождены от уплаты транспортного на легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил», — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что это реализация инициативы губернатора Евгения Куйвашева, которую он озвучил на пресс-конференции в январе текущего года. При этом, от налога ранее также были освобождены многодетные семьи с автомобилями, мощность которых не превышает 150 л/с.

Ранее свердловский губернатор изменил закон ради многодетного отца. Он внес изменения, согласно которым пособие при награждении знаком отличия «Материнская доблесть» может получить и отец, если его жена умерла.