21 апреля 2022

Свердловские власти отменили налог на авто для некоторых семей

© Служба новостей «URA.RU»
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От налога ранее были освобождены семьи с автомобилями, мощность которых не превышает 150 л/с Фото:

В Свердловской области буду освобождать многодетные семьи от уплаты налога на автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«В Свердловской области оба родителя, воспитывающие трех и более детей до 18 лет, освобождены от уплаты транспортного на легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил», — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что это реализация инициативы губернатора Евгения Куйвашева, которую он озвучил на пресс-конференции в январе текущего года. При этом, от налога ранее также были освобождены многодетные семьи с автомобилями, мощность которых не превышает 150 л/с.

Ранее свердловский губернатор изменил закон ради многодетного отца. Он внес изменения, согласно которым пособие при награждении знаком отличия «Материнская доблесть» может получить и отец, если его жена умерла.

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В Свердловской области буду освобождать многодетные семьи от уплаты налога на автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. «В Свердловской области оба родителя, воспитывающие трех и более детей до 18 лет, освобождены от уплаты транспортного на легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил», — говорится в сообщении департамента. Уточняется, что это реализация инициативы губернатора Евгения Куйвашева, которую он озвучил на пресс-конференции в январе текущего года. При этом, от налога ранее также были освобождены многодетные семьи с автомобилями, мощность которых не превышает 150 л/с. Ранее свердловский губернатор изменил закон ради многодетного отца. Он внес изменения, согласно которым пособие при награждении знаком отличия «Материнская доблесть» может получить и отец, если его жена умерла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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