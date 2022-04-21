21 апреля 2022

В городе ЯНАО сгорело жилое общежитие. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в расселенном доме, в поселке Солнечный. Сургут, пожар, огонь
Жителей сгоревшего общежития разместят в других жилых помещениях компании Фото:

В городе Муравленко (ЯНАО) сгорело жилое общежитие транспортной компании. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, из здания было эвакуировано 49 человек.

«На пульт пожарной охраны города Муравленко поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном общежитии по улице Энергетиков. По прибытию наблюдалось открытое горение на первом этаже с выходом на чердак, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. В здании общежития находилось 49 человек. Люди эвакуировались самостоятельно до приезда огнеборцев», — сообщили в МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1400 кв. м. Добавляется, что существовала угроза распространения огня на автомобильную технику, находящуюся на территории базы. Все работников проживавших в этом общежитии разместят в других помещениях, находящихся в районе Муравленковского и Суторминского месторождений. Как сообщили URA.RU в администрации Муравленко, данное общежитие принадлежит индивидуальному предпринимателю Любови Кленовой. Получить оперативный комментарий у нее не удалось. На звонки по известным агентству номерам ни кто не ответил.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

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В городе Муравленко (ЯНАО) сгорело жилое общежитие транспортной компании. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, из здания было эвакуировано 49 человек. «На пульт пожарной охраны города Муравленко поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном общежитии по улице Энергетиков. По прибытию наблюдалось открытое горение на первом этаже с выходом на чердак, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. В здании общежития находилось 49 человек. Люди эвакуировались самостоятельно до приезда огнеборцев», — сообщили в МЧС. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1400 кв. м. Добавляется, что существовала угроза распространения огня на автомобильную технику, находящуюся на территории базы. Все работников проживавших в этом общежитии разместят в других помещениях, находящихся в районе Муравленковского и Суторминского месторождений. Как сообщили URA.RU в администрации Муравленко, данное общежитие принадлежит индивидуальному предпринимателю Любови Кленовой. Получить оперативный комментарий у нее не удалось. На звонки по известным агентству номерам ни кто не ответил. Источник: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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