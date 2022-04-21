Жителей сгоревшего общежития разместят в других жилых помещениях компании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Муравленко (ЯНАО) сгорело жилое общежитие транспортной компании. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, из здания было эвакуировано 49 человек.

«На пульт пожарной охраны города Муравленко поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном общежитии по улице Энергетиков. По прибытию наблюдалось открытое горение на первом этаже с выходом на чердак, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре. В здании общежития находилось 49 человек. Люди эвакуировались самостоятельно до приезда огнеборцев», — сообщили в МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 1400 кв. м. Добавляется, что существовала угроза распространения огня на автомобильную технику, находящуюся на территории базы. Все работников проживавших в этом общежитии разместят в других помещениях, находящихся в районе Муравленковского и Суторминского месторождений. Как сообщили URA.RU в администрации Муравленко, данное общежитие принадлежит индивидуальному предпринимателю Любови Кленовой. Получить оперативный комментарий у нее не удалось. На звонки по известным агентству номерам ни кто не ответил.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО