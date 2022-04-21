Житель ХМАО пробежит марафон в поддержку армии России

Свой забег житель Пойковского посвятит также убитому укронацистами дяде из ЛНР Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель поселка Пойковский (Нефтеюганский район) Василий Хлыбов пробежит марафон до Ханты-Мансийска в поддержку вооруженных сил России. Об этом URA.RU сообщил сам Хлыбов.

«Я этим забегом намерен поддержать вооруженные силы РФ, которые выполняют свой долг на Украине, а также ветеранов Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, у меня очень много друзей среди них. Кроме того, на территории ДНР от рук нацистов погиб мой дядя», — рассказал мужчина.

По словам Хлыбова, его товарищ жил в городе Счастье Луганской народной республики, он был убит снайперами. «Его убили в 2014 году. Я хочу помянуть, для меня это важно, как для племянника, как для россиянина важна наша солидарность с пострадавшими в этом конфликте», — заявил Хлыбов. В поддержку российской армии житель Пойковского пробежит более 180 километров и планирует потратить на это три дня.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на автобусы наклеили букву Z в поддержку российской спецоперации на Украине. «Z-флешмоб» сейчас проходит во многих городах России и ХМАО. Жители Нижневартовска и Сургута публикуют в своих социальных сетях фотографии личных автомобилей, на которые также наклеены буквы Z.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады нацгвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.

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