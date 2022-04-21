Житель Кургана решил запатентовать название местного футбольного клуба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец подал заявку на регистрацию товарного знака местного футбольного клуба «Тобол», который перешел из муниципальной в областную собственность. Об этом рассказали URA.RU инсайдеры, близкие к спортивной сфере. За каждое использование названия правообладатель сможет получать деньги.

«Недавно команда перешла из муниципальной собственности в областную. Команда выступает на первенстве России. Работник областной федерации футбола Владимир Косачев обратился к руководству футбольного клуба и пояснил, что стал владельцем товарного знака ФК „Тобол“, ему нужно выплатить компенсацию. Сумма не известна. Обычно речь идет о суммах от 10 до 500 тысяч рублей. Проблемы в том, что сменить название клуб не может, так как фигурирует в соглашении в Российским футбольным союзом (РФС). По нему область получает деньги. Кроме того, есть множество детских команд с подобным названием. Ситуация неоднозначная», — сообщил источник.

Заявка на регистрацию товарного знака размещена на сайте федерального института промышленной собственности (относится к Роспатенту). «Элементы товарного знака: курганский футбольный клуб. Заявитель: Косачев Владимир Анатольевич», — говорится в документе.

Получить комментарий от Косачева URA.RU не удалось. В социальной сети «ВКонтакте» на вопрос корреспондента он ответил, что информация о регистрации товарного знака закрытая. Официальный представитель футбольного клуба Евгений Мостовских пояснил URA.RU, что от Косачева ему пришла претензия о незаконном использовании товарного знака «Тобол». «О письме сообщили начальнику спортуправления Сергею Моторину. Юристы разбираются с этим. Начинаем выступать на первенстве как „Тобол“. Менять название не так просто. Для этого нужно время, у нас его нет», — пояснил он.

В управление по физической культуре и спорту Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответить пообещали в ближайшее время.

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