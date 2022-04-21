Полпред Якушев поддержал идею ввести военную подготовку для детей

22 апреля 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев подчеркнул, что в СССР начальная военная подготовка была полезна для детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поддержал идею ввести начальную военную подготовку для учащихся первых классов школ России. С соответствующим предложением к полпреду выступил представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев. «Если мы введем уроки начальной военной подготовки, то они будут проводиться на постоянной основе. Раньше это ни к чему плохому не приводило», — сказал Якушев во время Совета по патриотическому воспитанию граждан. Он отметил, что сам обучался в школе, где была начальная военная подготовка, поэтому позитивно относится к этой идее. Владимир Мезенцев уточнил, что НВП должен проводить компетентный офицер. Соответствующее предложение Мезенцев просил транслировать для президента РФ Владимира Путина. Совет по патриотическому воспитанию прошел в уральском полпредстве 22 апреля. Там поднимали вопросы работы над патриотизмом молодежи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поддержал идею ввести начальную военную подготовку для учащихся первых классов школ России. С соответствующим предложением к полпреду выступил представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Мезенцев. «Если мы введем уроки начальной военной подготовки, то они будут проводиться на постоянной основе. Раньше это ни к чему плохому не приводило», — сказал Якушев во время Совета по патриотическому воспитанию граждан. Он отметил, что сам обучался в школе, где была начальная военная подготовка, поэтому позитивно относится к этой идее. Владимир Мезенцев уточнил, что НВП должен проводить компетентный офицер. Соответствующее предложение Мезенцев просил транслировать для президента РФ Владимира Путина. Совет по патриотическому воспитанию прошел в уральском полпредстве 22 апреля. Там поднимали вопросы работы над патриотизмом молодежи.