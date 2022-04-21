Промпарк позволит реализовать стратегии социально-экономического развития Ямала до 2035 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Лабытнанги строится промышленно-логистический парк «Обской причал», на базе которого создадут крупный транспортный узел и более 60 рабочих мест. Как сообщается на портале Арктической зоны России, объем инвестиций в проект составит свыше 30 миллионов рублей.

«Расположение парка позволит создать на его базе крупный транспортный узел, в котором будут представлены возможности использовать водный, воздушный, железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Создание промпарка позволит реализовать задачи стратегии Арктической зоны России и стратегии социально-экономического развития Ямала до 2035 года», — говорится в сообщении.

Промышленно-логистический парк «Обской причал» строится по инициативе правительства ЯНАО. Объем частных инвестиций в проект составит более 30 миллионов рублей. В парке создадут свыше 60 рабочих мест.

По словам гендиректора УК «Обской причал» Ярослава Вышиденко, в проект активно привлекают резидентов, стать которыми могут омпании из отраслей обрабатывающей промышленности и комплексного транспортно-логистического сопровождения. «Перспективные направления развития промпарка — производство материалов, оборудования, деталей и техники для нефтегазового комплекса, выпуск химических веществ, строительных материалов, металлоконструкций, а также обеспечение снабженческой и производственной базы», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало, что проект Северного морского пути позволит Ямалу провести реновацию городов. Об этом заявил министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В Лабытнанги строится промышленно-логистический парк «Обской причал» Инвестиционный портал Арктической зоны России

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