Чекунков: проект Севморпути даст ЯНАО второе дыхание

Проект Северного морского пути помог развить поселок в ЯНАО Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Благодаря развитию проекта Северный морской путь поселок Саббета (Ямальский район, ЯНАО) стал процветающим населенным пунктом. Как рассказал журналистам министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, проект СМП позволит арктическим регионам провести реновацию городов.

«Посмотрите на Сабетту, когда-то это был населенный пункт на севере, где жило несколько человек, сейчас это процветающий арктический поселок, и таких много в ЯНАО. Благодаря Севморпути арктика получит второе дыхание, и стимул провести реновацию городов», — рассказал Чекунков изданию «Интерфакс».

В поселке Сабетта строится аварийно-спасательный центр МЧС. Также в 2023-2024 на Северный морской путь должен будет выйти большой объем груза проекта компании «НОВАТЭК» Арктик СПГ-2. Помимо этого министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Назвал транспортный мегапроект ЯНАО «Северный широтный ход» (СШХ), частью национальной федеральной инфраструктуры железных дорог.

Министерство рассчитывает что к 2028 году по железной будет перевозиться 25 млн тонн грузов. СШХ должен оттянуть часть грузопотоков из центральной части России, а также позволит дополнительно загрузить Севморпуть. Большую роль в строительстве играет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, так летом 2022 года должен быть представлен детальный график строительства, стоимость СШХ, варианты интеграции с Северным морским путем.

«Что касается финансирования СШХ, то структура сейчас вырабатывается. Очевидно, проект такого масштаба невозможен без федерального финансирования, рассматривается и Фонд национального благосостояния, и специальные возможно облигационные займы, и концессионные механизмы», — добавил Чекунков.