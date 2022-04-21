21 апреля 2022

Одежде от Black Star в Екатеринбурге нашли нового владельца

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины в тц Гринвич. Екатеринбург, black star wear
У бутика теперь новый владелец Фото:

Владелица бутика Black Star Wear в «Гринвиче», блогер Анна Данилова продала бизнес и теперь планирует работать «украшением планеты Земля». Об этом жительница Екатеринбурга рассказала на своей странице в соцсетях.

«Прощаться всегда сложно. Еще вчера думала, что все отпустило, сегодня ноги сами привели в уже не мой магазин. Подписала соглашение о переуступке, все договора оформила на нового арендатора. Больше я не злая ИПэшница. Сейчас на вопрос, а где ты работаешь, буду отвечать, что работаю украшением планеты Земля», — написала Данилова в соцсети.

Магазин Black Star Wear открылся в «Гринвиче» три года назад. Он специализируется на продаже уличной одежды.

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Владелица бутика Black Star Wear в «Гринвиче», блогер Анна Данилова продала бизнес и теперь планирует работать «украшением планеты Земля». Об этом жительница Екатеринбурга рассказала на своей странице в соцсетях. «Прощаться всегда сложно. Еще вчера думала, что все отпустило, сегодня ноги сами привели в уже не мой магазин. Подписала соглашение о переуступке, все договора оформила на нового арендатора. Больше я не злая ИПэшница. Сейчас на вопрос, а где ты работаешь, буду отвечать, что работаю украшением планеты Земля», — написала Данилова в соцсети. Магазин Black Star Wear открылся в «Гринвиче» три года назад. Он специализируется на продаже уличной одежды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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