Одежде от Black Star в Екатеринбурге нашли нового владельца

У бутика теперь новый владелец Фото: Размик Закарян © URA.RU

Владелица бутика Black Star Wear в «Гринвиче», блогер Анна Данилова продала бизнес и теперь планирует работать «украшением планеты Земля». Об этом жительница Екатеринбурга рассказала на своей странице в соцсетях.

«Прощаться всегда сложно. Еще вчера думала, что все отпустило, сегодня ноги сами привели в уже не мой магазин. Подписала соглашение о переуступке, все договора оформила на нового арендатора. Больше я не злая ИПэшница. Сейчас на вопрос, а где ты работаешь, буду отвечать, что работаю украшением планеты Земля», — написала Данилова в соцсети.

Магазин Black Star Wear открылся в «Гринвиче» три года назад. Он специализируется на продаже уличной одежды.