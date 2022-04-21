Курганские власти задумали переименовать собственный клуб

В Курганской области думают над сменой названия футбольного клуба Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чиновники Курганской области думают над сменой названия футбольного клуба «Тобол», который из городской собственности перешел в областную. Об этом URA.RU рассказал начальник регионального управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин, комментируя заявку на регистрацию товарного знака на название.

«Команда перешла под областное финансирование. Рассматривался вопрос о возможной смене названия. Но это решение не одного дня. В выборе нового имени для команды должны поучаствовать спортивная общественность, болельщики, жители города», — сказал Моторин.

На первенстве в России (третий дивизион, зона «Урал и Западная Сибирь») команда будет играть под привычным названием «Тобол». По словам чиновника, юридические основания позволяют это сделать. «Регистрация знака на выступление детских команд и соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) не повлияет. Дети играют от ДЮСШ №3. В соглашении с союзом указано просто „главная команда региона“», — прокомментировал Моторин.

Ранее источники URA.RU сообщали, что курганец Владимир Косачев подал заявку на регистрацию товарного знака футбольного клуба «Тобол». За каждое использование названия правообладатель может получать деньги. Косачева вызвали на разговор в спортуправление. Будут выяснять мотивы решения. «Или это жажда наживы, или другие намерения», — заключил областной чиновник.