В ЯНАО осужденным на принудительные работы найдут занятие

200 осужденных будут работать в исправительном центре Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ноябрьске создадут исправительный центр с принудительными работами для осужденных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО.

«Как отметил начальник УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин, принудительные работы — новый вид наказания без изоляции от общества. Сейчас в окружном ведомстве решают задачи по исполнению данного вида наказания, целью которого является исправление и ресоциализация осужденных через обязательное привлечение к труду», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент в Ноябрьске подбирают подходящее для исправительного центра помещение, в котором смогут находиться 200 человек. Такие центры могут появиться на объектах предприятий и на базе объектов муниципальной собственности Ноябрьска.

В УФСИН отметили, что подобный опыт привлечения к труду осужденных показал положительные результаты в Лабытнанги. Некоторые предприятия без опасений начали принимать на работу осужденных, так как они не опаздывают, качественно выполняют работу и дорожат рабочим местом — ведь в случае нарушений осужденному могут изменить наказание на лишение свободы.

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