Челябинец отправил в Читу поддельные медицинские халаты

Халаты не обладали защитными свойствами (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматель из Челябинской области отправил в больницу Читы поддельные медицинские халаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, челябинец решил сэкономить, выполняя государственный контракт.

«Предприниматель заключил с краевой клинической инфекционной больницей Забайкальского края государственный контракт на поставку 31 тысячи медицинских халатов на сумму более 3 млн рублей. Решив обманным путем похитить бюджетные средства, он заказал на фабрике в Туапсе партию обычных халатов, не обладающих защитными свойствами, снабдив их поддельными этикетками», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в больнице выявили несоответствие халатов заявленным стандартам. С челябинским предпринимателем расторгли контракт, а также внесли его в реестр недобросовестных поставщиков. Халаты надлежащего качества поставлены в медицинское учреждение другим исполнителем.

Черновский районный суд Читы признал челябинца виновным сразу по нескольким статьям. Ему назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы.