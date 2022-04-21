21 апреля 2022

Челябинец отправил в Читу поддельные медицинские халаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй съезд движения
Халаты не обладали защитными свойствами (фото из архива) Фото:

Предприниматель из Челябинской области отправил в больницу Читы поддельные медицинские халаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, челябинец решил сэкономить, выполняя государственный контракт.

«Предприниматель заключил с краевой клинической инфекционной больницей Забайкальского края государственный контракт на поставку 31 тысячи медицинских халатов на сумму более 3 млн рублей. Решив обманным путем похитить бюджетные средства, он заказал на фабрике в Туапсе партию обычных халатов, не обладающих защитными свойствами, снабдив их поддельными этикетками», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в больнице выявили несоответствие халатов заявленным стандартам. С челябинским предпринимателем расторгли контракт, а также внесли его в реестр недобросовестных поставщиков. Халаты надлежащего качества поставлены в медицинское учреждение другим исполнителем.

Черновский районный суд Читы признал челябинца виновным сразу по нескольким статьям. Ему назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы.

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Предприниматель из Челябинской области отправил в больницу Читы поддельные медицинские халаты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края, челябинец решил сэкономить, выполняя государственный контракт. «Предприниматель заключил с краевой клинической инфекционной больницей Забайкальского края государственный контракт на поставку 31 тысячи медицинских халатов на сумму более 3 млн рублей. Решив обманным путем похитить бюджетные средства, он заказал на фабрике в Туапсе партию обычных халатов, не обладающих защитными свойствами, снабдив их поддельными этикетками», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве добавили, что в больнице выявили несоответствие халатов заявленным стандартам. С челябинским предпринимателем расторгли контракт, а также внесли его в реестр недобросовестных поставщиков. Халаты надлежащего качества поставлены в медицинское учреждение другим исполнителем. Черновский районный суд Читы признал челябинца виновным сразу по нескольким статьям. Ему назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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