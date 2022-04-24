Председатель городского собрания депутатов Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер пожаловался в полицию на своего коллегу, депутата Евгения Зайцева. По мнению спикера, Зайцев буквально преследует его, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. При этом правоохранителям приходится заниматься и заявлениями Зайцева с обвинениями в адрес Гергенрейдера.
«Оба народных избранника живут в одном дворе. Поэтому Зайцев якобы буквально выслеживает спикера горсобрания из окна своей квартиры и преследует, когда тот появляется во дворе. Зайцев же обвиняет спикера в том, что тот обещал взорвать его дом, а самого избил до сотрясения мозга», — рассказал инсайдер.
По его словам, сотрудники полиции сейчас опрашивают озерских депутатов, чтобы разобраться в конфликте. Под протокол (есть в распоряжении URA.RU) те подтверждают, что независимый депутат Зайцев регулярно оказывает давление на спикера-единоросса.
«Часто депутат Зайцев позволяет себе коверкать фамилию председателя собрания. В большинстве случаев, Зайцев открыто демонстрирует неприкрытую неприязнь к председателю собрания, позволяя себе оскорбления и угрозы в его адрес», — говорится в тексте одного из протоколов, где приводятся и другие примеры дискредитации спикера.
Гергенрейдер не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Получить комментарий Зайцева на момент публикации новости также не получилось.
Председатель городского собрания депутатов Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер пожаловался в полицию на своего коллегу, депутата Евгения Зайцева. По мнению спикера, Зайцев буквально преследует его, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. При этом правоохранителям приходится заниматься и заявлениями Зайцева с обвинениями в адрес Гергенрейдера. «Оба народных избранника живут в одном дворе. Поэтому Зайцев якобы буквально выслеживает спикера горсобрания из окна своей квартиры и преследует, когда тот появляется во дворе. Зайцев же обвиняет спикера в том, что тот обещал взорвать его дом, а самого избил до сотрясения мозга», — рассказал инсайдер. По его словам, сотрудники полиции сейчас опрашивают озерских депутатов, чтобы разобраться в конфликте. Под протокол (есть в распоряжении URA.RU) те подтверждают, что независимый депутат Зайцев регулярно оказывает давление на спикера-единоросса. «Часто депутат Зайцев позволяет себе коверкать фамилию председателя собрания. В большинстве случаев, Зайцев открыто демонстрирует неприкрытую неприязнь к председателю собрания, позволяя себе оскорбления и угрозы в его адрес», — говорится в тексте одного из протоколов, где приводятся и другие примеры дискредитации спикера. Гергенрейдер не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Получить комментарий Зайцева на момент публикации новости также не получилось.