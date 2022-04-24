Полицейские опрашивают коллег спикера горсобрания Озерска и его обидчика (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель городского собрания депутатов Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер пожаловался в полицию на своего коллегу, депутата Евгения Зайцева. По мнению спикера, Зайцев буквально преследует его, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. При этом правоохранителям приходится заниматься и заявлениями Зайцева с обвинениями в адрес Гергенрейдера.

«Оба народных избранника живут в одном дворе. Поэтому Зайцев якобы буквально выслеживает спикера горсобрания из окна своей квартиры и преследует, когда тот появляется во дворе. Зайцев же обвиняет спикера в том, что тот обещал взорвать его дом, а самого избил до сотрясения мозга», — рассказал инсайдер.

По его словам, сотрудники полиции сейчас опрашивают озерских депутатов, чтобы разобраться в конфликте. Под протокол (есть в распоряжении URA.RU) те подтверждают, что независимый депутат Зайцев регулярно оказывает давление на спикера-единоросса.

«Часто депутат Зайцев позволяет себе коверкать фамилию председателя собрания. В большинстве случаев, Зайцев открыто демонстрирует неприкрытую неприязнь к председателю собрания, позволяя себе оскорбления и угрозы в его адрес», — говорится в тексте одного из протоколов, где приводятся и другие примеры дискредитации спикера.

Гергенрейдер не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Получить комментарий Зайцева на момент публикации новости также не получилось.